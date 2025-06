Ndoye il Napoli può alzare l’offerta in caso di attaccante low cost Pedullà

Il Napoli può alzare l'offerta per Ndoye, il suo obiettivo esterno, se decide di puntare su un attaccante low cost come Lucca invece di Nunez. Questa strategia permetterebbe di liberare risorse per convincere il Bologna a cedere il talentuoso svizzero, anche in un mercato delle trattative sempre più competitivo e dinamico. La soluzione potrebbe aprire nuove prospettive per la squadra azzurra, pronta a rafforzarsi senza sforare il budget.

La prima scelta del Napoli per gli esterni (escluso Lang la cui trattativa si sta concludendo) resta Ndoye del Bologna. La richiesta dei rossoblù di 45 milioni è stata ritenuta eccessiva da parte degli azzurri. Tuttavia, se il Napoli deciderà di ingaggiare un centravanti vice-Lukaku che costi meno (Lucca invece di Nunez), potrebbe alzarsi l'offerta per l'esterno svizzero e, di conseguenza, convincere il Bologna a cederlo. Il Napoli può alzare l'offerta per Ndoye se prende una punta più economica. Scrive Alfredo Pedullà su X: Se il Napoli deciderà di prendere una punta centrale più economica, aumenterà offerta per la prima scelta Ndoye.

