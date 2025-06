Ndoye e Beukema al Napoli arriva la svolta | la mossa decisiva

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato, con una mossa decisiva in arrivo per Ndoye e Beukema. Dopo gli acquisti di Marianucci, De Bruyne e l’ormai imminente Noa Lang, i partenopei sono pronti a fare il salto di qualità , puntando forte su una doppia trattativa strategica con il Bologna. Le richieste del club emiliano stanno per essere affrontate: la svolta è alle porte e il futuro azzurro si fa sempre più incandescente.

Svolta improvvisa nella trattativa per Ndoye e Beukema: pronta una mossa decisiva nelle prossime ore. Il Napoli è davvero scatenato sul mercato. Dopo aver già ufficializzato gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, il club azzurro è oramai vicinissimo a chiudere anche per Noa Lang. Non è però finita qui e nelle prossime ore il club è pronto a spingere nuovamente anche per la doppia trattativa con il Bologna per Ndoye e Beukema. Le richieste del Bologna sono elevatissime, ma arrivano nuovi aggiornamenti. Napoli pronto ad aumentare l’offerta per Ndoye e Beukema. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il Napoli sarebbe infatti pronto ad aumentare la sua offerta per Beukema, andando oltre i 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye e Beukema al Napoli, arriva la svolta: la mossa decisiva

