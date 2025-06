Nato riarmo variabile Trump | perché dobbiamo abituarci all’idea di guerra permanente

In un mondo in costante evoluzione, la NATO si prepara al futuro con decisioni che appaiono più un passo verso la guerra che una semplice difesa. La strategia di riarmamento e la permanente tensione geopolitica ci spingono a riflettere su quanto la pace sia diventata un obiettivo sempre più fragile. E mentre alcuni affermano che si tratta di garantire la pace, i segnali parlano chiaro: siamo pronti a un nuovo, inquietante capitolo della storia mondiale.

La Nato si è data fino al 2035, con un check nel 2029, per riempire i depositi di armamenti e munizioni. E così l’Europa si prepara per la guerra, anche se Giorgia Meloni riformulerebbe il concetto dicendo che si prepara alla guerra per avere la pace. La scelta dell’Alleanza atlantica si inserisce in un contesto inquietante, un mondo in cui all’idea di conflitto ci si sta abituando, mentre la pace appare sempre più un ricordo. I segnali parlano di corsa alle armi, rilancio dell’ atomica e indicano il rischio sempre più concreto di scontro su vasta scala. Il balzello della Nato dal 2 al 5 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nato, riarmo, variabile Trump: perché dobbiamo abituarci all’idea di guerra permanente

