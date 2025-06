Nati stanchi | torna sulla Rai il film d' esordio di Ficarra e Picone

Nati stanchi torna sulla Rai il film d’esordio di Ficarra e Picone, un mix esilarante di comicità e situazioni assurde. Salvo e Valentino, disoccupati e perditempo siciliani, affrontano un concorso per bibliotecari a Milano, scoprendo che il viaggio è molto più di una semplice trasferta. Oggi, domenica 29 giugno alle 21.10 su Rai Movie, preparatevi a ridere di gusto con questa commedia irresistibile che mette in luce le follie della vita e l’arte di non prendersi troppo sul serio.

