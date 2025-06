Nasce un Modena esperto e corazzato

Nasce un Modena deciso e robusto, pronto a farsi valere nel panorama calcistico. In sintonia con le visioni di Andrea Catellani, il club si sta affermando come una squadra più solida, sia tatticamente che fisicamente, segnando una netta discontinuità con il passato. La conferma di Dellavalle, ottenuta con determinazione, rappresenta un primo passo importante verso questa nuova identità. I canarini sapevano di poter contare sul buonissimo rapporto...

Che Modena sta nascendo? Nei primi passi di mercato, esattamente come Andrea Catellani aveva provato ad immaginarlo un mese fa, circa. Molto vicino alle idee dell’allenatore e, soprattutto, in discontinuità con il passato, con attenzione particolare al tema della solidità non solo tattica ma anche fisica. La priorità della conferma di Dellavalle, voluta e cercata, ne era un antipasto. I canarini sapevano di poter contare sul buonissimo rapporto creato con il ragazzo che, in caso di un ulteriore prestito, avrebbe spinto per rimanere in Emilia e così è stato. E, delle sue prestazioni, abbiamo tutti memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasce un Modena esperto e corazzato

In questa notizia si parla di: modena - nasce - esperto - corazzato

Nasce un Modena esperto e corazzato.

Nasce un Modena esperto e corazzato - Chichizola sarà il portiere titolare d’esperienza, si cercano Adorni (Brescia) e Nador (Spal) per dare fisicità a difesa e centrocampo ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Modena, una Corazza per sentirsi al sicuro - Il Resto del Carlino - Modena, una Corazza per sentirsi al sicuro Matteassi insegue l’attaccante 29enne della Reggina, ex Piacenza, che ha vinto la C segnando 14 reti in 25 partite. Da ilrestodelcarlino.it