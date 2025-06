Nasce il distretto urbano del commercio | Motore di sviluppo

Il Distretto Urbano del Commercio di Cormano si appresta a trasformare il suo potenziale in azione concreta, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione per il territorio. Dopo un percorso iniziato con il decreto regionale del 16 maggio 2024, gli ultimi passi sono ormai alle porte, promettendo di diventare un motore di sviluppo e vitalità per il tessuto locale. La strada è tracciata: ora, la sfida è fare la differenza.

Se i primi passi ci sono stati il 16 maggio 2024, con il decreto regionale che ne sanciva l'istituzione, gli ultimi ci saranno in questi mesi estivi: il Distretto urbano del commercio (Duc) di Cormano sta per concludere il suo iter, diventando una realtà operativa a partire dalle prime settimane autunnali. Per il resto, non ci sono più dubbi sulla realizzazione di questo importante strumento per valorizzare e per rivitalizzare l'attuale tessuto commerciale, secondo una strategia comune che veda coinvolti le associazioni di categoria, il Comune di Cormano, gli imprenditori e i commercianti. Come, peraltro, la presenza di Cormano tra i Distretti urbani del Commercio, in tutto 205 sul territorio lombardo, è stata confermata dalla partecipazione della delegazione cormanese, composta dal vicesindaco Michele Viganò e dal comandante della Polizia locale Marco Falconelli al convegno regionale "Distretti del Commercio: motori di sviluppo per la Lombardia" pochi giorni fa a Palazzo Lombardia.

