NASCAR Cup Series Chase Elliott torna a vincere in casa

Un mix di pura determinazione e abilità, Chase Elliott ha conquistato il cuore dei tifosi di Atlanta, regalando una vittoria emozionante e ricca di suspense. La Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsport si è dimostrata impeccabile nel finale, confermando il talento del pilota e la forza della squadra. Questa vittoria segna un momento cruciale nel 2025, risvegliando l’entusiasmo e la passione che solo la NASCAR sa infondere. Un traguardo che dà slancio al campionato e…

Chase Elliott torna ad imporsi nella NASCAR Cup Series davanti al proprio pubblico in quel di Atlanta. La Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsport ha fatto la differenza ottenendo finalmente il primo trionfo del 2025, il ventesimo in carriera. La corsa, segnata da una breve pausa per il maltempo, si decisa come accade da qualche anno nel rinnovato catino georgiano nel finale. Il padrone di casa non ha lasciato scampo ai rivali imponendosi con merito nei confronti della Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski e la vettura gemella #48 di Alex Bowmann. Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) ed Erik Jones (Legacy Club Toyota #43) hanno chiuso un round segnato anche da un significativo incidente che ha preceduto una breve red flag. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR Cup Series, Chase Elliott torna a vincere in casa

In questa notizia si parla di: nascar - series - chase - elliott

NASCAR, Charlotte e la Coca-Cola 600 attendono la Cup Series - Questo fine settimana si accendono i motori negli USA con il prestigioso appuntamento di Charlotte, dove la NASCAR Cup Series si prepara a disputare la Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway.

Malgrado la partenza anticipata per algoritmo, pole position per Chase Elliott in Xfinity Series! #NascarIT Vai su X

BREAKING: Chase Elliott announces his refusal to celebrate Pride Month in June — he says “WOKE” doesn’t deserve to be commemorated, citing… (Check first comment ) Vai su Facebook

NASCAR | Cup Series, Atlanta #2 2025: Elliott torna al successo in una gara ad eliminazione; Chase Elliott affronta le critiche mentre Kyle Petty lo definisce Mr. Popolarità in mezzo a problemi di sotto-performanza.; NASCAR: prima vittoria per Briscoe a Pocono.

NASCAR insiders react to Chase Elliott snapping winless streak at Atlanta, voice playoff concerns - While Elliott has been the most consistent driver in the NASCAR Cup ... Segnala msn.com

Elliott is in position to contend for 2nd NASCAR title following 'surreal' last-lap win in Atlanta - With the field cut from 32 to 16 drivers, Elliott will be paired against John Hunter ... msn.com scrive