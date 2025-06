Napoli sempre più Politano | al vaglio il rinnovo fino a fine carriera

Napoli e Politano: un legame che potrebbe durare fino alla fine della carriera. L'esterno romano, ormai pilastro dei partenopei, si trova al centro di trattative per il rinnovo che si prospettano lunghe e importanti. Con un mercato in fermento e una squadra pronta a rivoluzionarsi, il futuro di Politano al Napoli si scrive ancora una volta tra le righe di un progetto ambizioso, confermando il suo ruolo di protagonista.

Napoli, 29 giugno 2025 - Si viene e si va, cantava Luciano Ligabue, ma nel caso di Matteo Politano la massima non vale: seppur sempre a fari spenti, l'esperto esterno romano è da anni un punto fermo del Napoli e rischia (si fa per dire) di continuare a esserlo anche dopo l'ennesima mezza rivoluzione di mercato all'orizzonte. Napoli-Politano, prove di rinnovo. Mai come ora le corsie saranno infatti oggetto di un profondo restyling, figlio a sua volta del seme gettato a gennaio dall'addio di Khvicha Kvaratskhelia. La soluzione tampone si chiamava Noah Okafor, una meteora o poco più all'ombra del Vesuvio pronta a fare ritorno al Milan e non solo per la cifra molto alta fissata all'alba di febbraio per far scattare il diritto di riscatto ( 23,5 milioni ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net