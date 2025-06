Napoli scatenato anche nelle uscite | quanto ha incassato finora dal calciomercato

Il calciomercato del Napoli infiamma l’estate, anche nelle uscite, con cifre da capogiro che testimoniano il grande fermento intorno agli azzurri. Fino ad ora, il club partenopeo ha incassato una somma significativa grazie alle recenti cessioni, consolidando la sua posizione come protagonista assoluto nel mercato. Con l’apertura ufficiale della campagna acquisti 2025-26, il Napoli si prepara a nuove sfide e strategie, puntando a rafforzarsi ulteriormente per la prossima stagione.

Il calciomercato del Napoli resta caldissimo, specie con l'avvicinamento all'apertura ufficiale della campagna acquisti estiva 2025-26. Dal 1° luglio si aprirà una nuova stagione, specialmente a livello burocratico e di contratti. Torneranno diversi calciatori dai prestiti, come Victor Osimhen, e potranno essere ceduti nomi in esubero all'interno della rosa. Qualcuno, però, il Napoli lo ha già piazzato. Grazie al lavoro del d.s. Giovanni Manna, infatti, alcuni dei giocatori che la società aveva prestato in giro per l'Europa, sono stati riscattati.

