Napoli prosegue la fase di stallo | l’affare rischia di saltare

Napoli, fresco campione d’Italia, si trova ancora bloccato in una fase di stallo sul calciomercato, rischiando di compromettere un affare importante. Con l’obiettivo di rispettare le promesse fatte ad Antonio Conte, il club lavora incessantemente per rinforzare la rosa in vista delle prossime sfide nelle quattro competizioni. La squadra azzurra, infatti, dovrà giocare partite...

Il Napoli non riesce a sbloccare un affare in sede di calciomercato. Il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia, è dunque molto attivo in sede di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra che si faccia trovare pronte dinanzi alle quattro competizioni dell’anno prossimo. La squadra azzurra, infatti, dovrà giocare partite del campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Tuttavia, al netto dei colpi già ufficializzati di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli non riesce infatti a sbloccare una trattativa per un obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, prosegue la fase di stallo: l’affare rischia di saltare

In questa notizia si parla di: napoli - affare - prosegue - fase

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli! - è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Edinson #Cavani, centravanti del Boca Juniors ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del programma Gollywood dedicato al Mondiale per Club: "Uno dei ricordi più belli è stata la Coppa Italia che abbiamo vinto con il Napoli. Abbiamo battuto Vai su Facebook

Napoli, Ngonge: “Lukaku un fratello. Impressionato dal Parma”; Napoli-Union, prosegue la vendita libera: ad oggi solo due settori esauriti; Gazzetta - Raspadori-Napoli, trattativa in fase di stallo. Manca accordo sui bonus con il Sassuolo: le cifre.

Napoli, prosegue la fase di stallo: l’affare rischia di saltare - Il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia, è dunque molto attivo in sede di calciomercato. Scrive informazione.it

Nunez al Napoli, svolta improvvisa: già deciso il giorno - Novità sull’affare Darwin Nunez, obiettivo concreto del Napoli da ormai settimane: spunta una data per la decisione definitiva Il vice- Come scrive informazione.it