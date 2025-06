Napoli presentazione Kevin De Bruyne | spuntano luogo e data ESCLUSIVA

Il grande giorno si avvicina: Kevin De Bruyne sarà ufficialmente presentato come nuovo volto del Napoli in una conferenza esclusiva a Castel Volturno, il prossimo 10 luglio. Dopo aver completato le visite mediche a Roma e firmato il contratto, il calciatore belga è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti e a condividere il suo entusiasmo per questa nuova avventura. Un evento imperdibile che segna l'inizio di un capitolo emozionante per il club partenopeo.

Kevin De Bruyne pronto a rispondere le domande dei giornalisti e alla sua presentazione da nuovo calciatore del Napoli: ecco la data e il luogo della conferenza A seguito delle visite mediche a Roma e della firma sul contratto con il Napoli, Kevin De Bruyne è andato in vacanza con la sua famiglia. Il giocatore belga ha trascorso il suo compleanno in Sud Africa, ma continuerà a godersi il meritato relax fino al raduno previsto a Castel Volturno. Infatti, prima della partenza per il ritiro in Trentino, la squadra azzurra effettuerà test atletici nel centro sportivo. Lì, l'ex Manchester City conoscerà tutti i suoi nuovi compagni.

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

