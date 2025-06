Napoli Osimhen è un caso | ignora l’Al-Hilal e Conte lo convoca per il ritiro precampionato Il Galatasaray attende

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto: tra l’interesse di Al-Hilal e la convocazione di Conte per il ritiro precampionato, il bomber nigeriano resta al centro di una intricata trattativa. Napoli, Galatasaray e club arabi aspettano di capire quale strada prenderà la sua carriera, mentre il calciomercato infiamma le speranze dei tifosi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per svelare l’esito di questa telenovela.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da definire. Mentre l'attaccante nigeriano si gode le vacanze estive, il Napoli è alle prese con una situazione complessa: i 11 milioni di euro lordi di ingaggio annuale pesano.

