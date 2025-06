Napoli notizia clamorosa | c’è l’aggiornamento su Osimhen

Napoli si prepara ad affrontare un’estate ricca di suspense e incertezza: il nodo Osimhen resta aperto, con il centravanti nigeriano rientrato dal prestito al Galatasaray ma ancora indeciso sul suo futuro. Tra offerte allettanti e dubbi sulla volontà di restare, il capitolo più clamoroso dell’estate partenopea si sta scrivendo proprio ora. La domanda che tutti si pongono è: cosa riserverà il destino del re della porta?

Napoli, nodo Osimhen: atteso al ritiro, ma il futuro resta un enigma. Victor Osimhen continua a essere uno dei dossier più intricati dell'estate in casa Napoli. Rientrato dal prestito al Galatasaray dopo una stagione semplicemente esplosiva, 37 gol in 41 presenze tra campionato e coppe, il centravanti nigeriano non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Le offerte non mancano, ma finora nessuna ha convinto il giocatore, nemmeno quelle economicamente più allettanti, come la proposta dell'Al-Hilal, rifiutata senza esitazioni. Notizia clamorosa: le ultime su Osimhen. Il Galatasaray, forte del rendimento dell'attaccante e dell'intesa costruita negli ultimi mesi, spera ancora in un ritorno a Istanbul, questa volta a titolo definitivo.