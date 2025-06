Napoli non solo Lucca | doppia firma in arrivo

Il calciomercato del Napoli è in piena fermento, con operazioni importanti all’orizzonte. Dopo gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, il club si prepara ad accogliere Lorenzo Lucca e un’altra firma di peso, mentre Noa Lang tenta di accelerare le pratiche. Con l’inizio del ritiro di Dimaro sempre più vicino, il Napoli si sta convincendo a rafforzare ogni reparto per affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione.

Il Napoli sta per piazzare diversi colpi sul mercato quando mancano poche settimane all'inizio del ritiro di Dimaro. Serve rinforzare tutti i ruoli dopo gli arrivi di Marianucci e De Bruyne. Noa Lang sta spingendo per arrivare al più presto, ha anche informato il PSV di avere un accordo totale con il club partenopeo. L'esterno offensivo aggiungerebbe tanta qualità all'attacco.

Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..." - Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, si prepara a un'estate di grandi tentazioni. Con ambizioni di approdare a top club, il suo nome scalda le voci di mercato.

