Napoli macabra scoperta a Mergellina | c’è un cadavere in mare avviata l’identificazione

Una scoperta macabra scuote Napoli: un cadavere è stato rinvenuto questa mattina al largo di Mergellina, rendendo il recupero particolarmente complesso a causa della posizione difficile. Le autorità e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per riportare a riva il corpo, avviando le procedure per l’identificazione. La città si interroga su questa drammatica vicenda, ancora avvolta nel mistero. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa tragica scoperta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo recuperato questa mattina al largo di Napoli. Questa mattina, domenica 29 giugno, è stato recuperato un cadavere nelle acque di Mergellina, a Napoli. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle ore 9, in un punto difficile da raggiungere, rendendo complesse le operazioni di recupero. Intervento dei sommozzatori e delle autorità. Per recuperare il corpo, è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dalle squadre di terra. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto, che ha diretto le attività sul posto in stretta collaborazione con le altre forze coinvolte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, macabra scoperta a Mergellina: c’è un cadavere in mare, avviata l’identificazione

In questa notizia si parla di: napoli - mergellina - cadavere - macabra

Napoli, i bus scoperti per l’eventuale festa scudetto faranno Mergellina-Piazza Vittoria andata e ritorno (Repubblica) - Napoli si prepara alla possibile festa scudetto con i bus scoperti che percorreranno i festeggiamenti tra Mergellina, Piazza Vittoria e la Repubblica.

Orrore a Mergellina, cadavere trovato fra gli scogli.

Cadavere recuperato in mare a Mergellina, identificazione in corso - Un cadavere è stato recuperato questa mattina, 29 giugno, in mare a Mergellina, a Napoli; in corso le operazioni per l'identificazione ... Segnala fanpage.it

Napoli, scoperto un cadavere nelle acque di Mergellina - Un cadavere è stato ritrovato stamattina intorno alle 9 nelle acque di Mergellina. ilmattino.it scrive