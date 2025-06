Napoli luglio di fuoco | triplo colpo Conte e assalto a Beukema | CMIT

Napoli si prepara a un luglio di fuoco, tra acquisti strategici e ambizioni da scudetto. Tra il triplo colpo in arrivo e l’assalto al Bologna, i partenopei rafforzano la rosa in vista del ritiro a Dimaro, puntando a una squadra competitiva e determinata. Le prime mosse sembrano promettere grandi cose: dopo Marianucci e De Bruyne, un altro passo verso il top è ormai vicino. La Serie A aspetta con ansia le mosse decisive del club azzurro.

Tra fine giugno e inizio luglio il Napoli amplia la sua rosa e rinforza i reparti, in vista del ritiro a Dimaro: triplo colpo in arrivo e assalto al Bologna Calciomercato da assoluto protagonista, il Napoli ha l’obiettivo di costruire una parte della rosa già per il primo ritiro a Dimaro. Le aspettative iniziali sembrano essere finalmente confermate, perché dopo l’arrivo di Marianucci e De Bruyne, Manna sta per concludere almeno altri due affari, con un terzo colpo in pugno. Colpi e obiettivi di mercato del Napoli di inizio luglio (Calciomercato.it) Il primo, il più vicino ad indossare la casacca azzurra è Noa Lang. 🔗 Leggi su Calciomercato.it