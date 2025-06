Napoli la verità su Nunez | i veri motivi sul rallentamento della trattativa

Napoli, la verità su Nunez: i motivi dietro il rallentamento della trattativa. In un momento sembrava ormai fatta: l’attaccante uruguaiano, reduce da una stagione brillante, sembrava pronto a sbarcare al San Paolo, stuzzicando l’entusiasmo dei tifosi. Tuttavia, la recente frenata ha spiazzato tutti. Tra il pressing di altri club e le complicazioni nelle trattative, il futuro di Darwin Nunez al Napoli appare ora più incerto che mai.

In un certo momento pareva che l'attaccante uruguaiano fosse vicinissimo al club partenopeo e che gli azzurri potessero mettere a segno il secondo colpo da 90 dalla Premier League. Tuttavia, la trattativa ha subito una brusca frenata. Oltre all'acquisto di Kevin De Bruyne, che ha infiammato enormemente la piazza, il Napoli sembrava in procinto di mettere a segno un altro super colpo dall'Inghilterra. La pista che portava a Darwin Nunez pareva molto calda, eppure il tutto ha iniziato a rallentare di colpo, con la trattativa piombata in una misteriosa fase di stallo. Perché la pista Nunez-Napoli si è raffreddata?.

In questa notizia si parla di: trattativa - napoli - verità - nunez

