Napoli il caso Osimhen | se non parte sarà in ritiro da separato in casa

Napoli si trova al centro di un affare caldo: il caso Osimhen scuote l’ambiente azzurro. Se il nigeriano non dovesse partire, rischia di vivere il ritiro da separato in casa. Mentre il mercato frulla, il club ha già programmato il suo rientro dal prestito al Galatasaray, con convocazione fissata il 17 luglio in Trentino. La sua presenza sarà decisiva per chiarire il futuro e dare una svolta alla stagione partenopea.

