Napoli fissata la data di fine vacanze | raduno a Castel Volturno poi tutti a Dimaro

Napoli pronto a ripartire con entusiasmo: dopo aver chiuso le vacanze, i campioni d’Italia si raduneranno a Castel Volturno prima di partire verso il Trentino per il primo ritiro stagionale a Dimaro. Come da tradizione, il club azzurro sceglie due location strategiche, tra mare e montagna, per preparare al meglio la nuova avventura. Dopo 14 giorni di allenamenti intensi, il team sarà pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Spunta la data del raduno al centro sportivo del Napoli per i Campioni d'Italia: poi partiranno tutti verso il Trentino, per il primo ritiro Come da qualche anno a questa parte, il Napoli svolgerà due ritiri in due luoghi differenti. Il primo sarà in montagna, in Trentino. Ormai consuetudine. Il Napoli si trova benissimo a Dimaro. Lì dove Antonio Conte ha costruito le basi per un'annata da favola. Poi il club azzurro si presenterà per 14 giorni in Abruzzo, a Castel di Sangro. In questi due ritiri, il Napoli giocherà le amichevoli e aumenterà il grado di difficoltà degli avversari man mano che ci si avvicinerà all'inizio del campionato.

