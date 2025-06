Napoli è emergenza fiamme | nuovo rogo vicino a carcere di Secondigliano a 24 ore di distanza

Napoli si trova di nuovo in ginocchio di fronte a un incendio che divamp il cuore di Secondigliano, ad appena 24 ore dal precedente. Mentre i residenti chiamano disperatamente i soccorsi, le forze dell'ordine lottano contro interventi rallentati e emergenze multiple. La città si prepara ad accogliere rinforzi da altre regioni, ma nel frattempo, in zona...

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo incendio a Secondigliano, sempre nell’area adiacente al carcere, a 24 ore di distanza dal precedente. Siamo nei pressi di via Roma Verso Scampia. I residenti hanno chiamato i soccorsi, ma a quanto avrebbero risposto gli interventi sarebbero rallentati, a causa delle molteplici emergenze roghi sul territorio cittadino. Nelle prossime ore sarebbero anche attesi rinforzi dalle altre regioni. Intanto, in zona l’aria sta tornando a farsi irrespirabile L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, è emergenza fiamme: nuovo rogo vicino a carcere di Secondigliano a 24 ore di distanza

