Napoli che assist per Juanlu | perché l’operazione ora può chiudersi

Napoli si avvicina alla svolta nell’affare Juanlu Sanchez: l’assist decisivo potrebbe finalmente sbloccare la trattativa con il Siviglia. Dopo settimane di duello serrato, le condizioni odierne favoriscono i desideri del club partenopeo, portando a un’accelerazione che potrebbe permettere a Manna e alla dirigenza azzurra di chiudere l’operazione. I primi interessamenti risalgono a tempo fa, ma ora tutto sembra pronto per il grande passo. La sfida tra Napoli e Siviglia si prepara a concludersi con un lieto fine.

Gli azzurri sono da tempo coinvolti in un braccio di ferro molto serrato con il Siviglia per acquistare il terzino spagnolo, ma ora le condizioni potrebbero agevolare Manna e la dirigenza napoletana. I primi accostamenti di Juanlu Sanchez verso il Napoli risalgono ormai a più di qualche settimana fa: il terzino iberico, impegnato fino a pochi giorni fa all' Europeo U21 con la sua Spagna, ha dato priorità alla competizione piuttosto che al mercato, con entourage e club coinvolti che non sono riusciti a raggiungere l'accordo definitivo. Ora, però, tutto potrebbe cambiare a causa di possibili problemi incombenti in casa andalusa.

