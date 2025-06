Napoli cadavere di un uomo trovato nelle acque di Mergellina Si indaga sull’identità

Un inquietante ritrovamento scuote Napoli: questa mattina, nelle acque di Mergellina, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Il mistero dell’identità rimane irrisolto mentre le autorità indagano su questo macabro episodio avvolto nel silenzio del lungomare partenopeo. La città si interroga su cosa possa aver portato a questa tragica scoperta, che ora richiede risposte e giustizia.

Macabro ritrovamento sul lungomare di Napoli questa mattina 29 giugno, dove intorno alle ore 8, nelle acque antistanti il molo Alilauro di via Caracciolo, è stato trovato il cadavere di un uomo. Al momento, non è ancora stato identificato dalle autorità. Il corpo galleggiava tra le imbarcazioni ormeggiate nel tratto di mare di Mergellina. La salma è stata rinvenuta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, insieme ai colleghi della stazione di Posillipo, intervenuti sul posto per avviare le prime indagini. Il recupero del corpo ha richiesto l’intervento di una squadra specializzata di sommozzatori dei vigili del fuoco, supportata dalla squadra di terra. 🔗 Leggi su Open.online

