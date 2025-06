Myers show asta record e tornei in Riviera

L'evento benefico "Special Memories" organizzato da Carlton Myers al Grand Hotel di SandRimini ha raccolto ben 26.650 euro, dimostrando il grande cuore della comunità . Nel frattempo, al Parco del Mare, animano le sfide di basket tre contro tre, beach volley e padel, con il tema dell’amicizia che unisce atleti e partecipanti in un clima di solidarietà e divertimento. Un’occasione unica per vivere emozioni intense e rafforzare legami speciali.

È di 26.650 euro il raccolto finale dell’asta di beneficenza "Special Memories", organizzata da Carlton Myers al Grand Hotel nell’ambito di SandRimini. Intanto, al Parco del Mare, entra nel vivo la competizione per i tornei tre contro tre di basket, per quello di beach volley e per quello di padel. "Il tema di questa serata è l’amicizia – ha detto Myers -. Ho invitato qui al Grand Hotel tanti amici per cui nutro affetto e stima e che rispetto molto e, sia il "SandRimini" giunto alla terza edizione, sia questo charity event, nascono da un amico che purtroppo non c’è più e cui volevo molto bene, Sandro Bucchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Myers show asta record e tornei in Riviera

