My Dress-Up Darling | ecco l’ultimo trailer della stagione 2!

My Dress-Up Darling torna a far battere il cuore degli appassionati con il trailer finale della stagione 2, in arrivo a luglio. Questa serie, amata per la sua combinazione di romanticismo e passione per il cosplay, ha saputo conquistare fan di tutte le età . Preparatevi a rivivere le emozioni, le sfide e le dolci schermaglie tra Marin e Gojo. Tutto sta per ricominciare, e non vorrete perdervelo!

Una delle serie anime più attese di questa estate sta per tornare: My Dress-Up Darling ha appena rilasciato il trailer finale della seconda stagione, in vista dell’imminente debutto previsto per luglio. L’anime, tratto dal manga originale di Shinichi Fukuda — ormai concluso — ha conquistato un’ampia fetta di pubblico fin dalla sua prima stagione, e i fan sono ora pronti a immergersi nuovamente nella tenera storia d’amore tra Marin e Gojo. Tutto quello che c’è da sapere sulla stagione 2 di My Dress-Up Darling. La seconda stagione di My Dress-Up Darling debutterà ufficialmente in Giappone il 5 luglio 2025, e sarà disponibile in streaming internazionale su Crunchyroll. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - My Dress-Up Darling: ecco l’ultimo trailer della stagione 2!

