Musk torna a sfidare Trump | La tua legge di bilancio distrugge l’America

Nel cuore della notte, Musk si scaglia ancora contro Trump, accusando la nuova legge di bilancio di minacciare l'economia americana. Con un tweet pungente, il visionario imprenditore rivela come questa proposta potrebbe distruggere milioni di posti di lavoro e mettere a rischio la stabilità nazionale. La sfida tra i due giganti si infiamma nuovamente, rivelando tensioni che potrebbero segnare il futuro degli Stati Uniti. La battaglia è appena iniziata.

Il colpo è arrivato nel cuore della notte, quando il Senato americano approvava per un soffio la controversa legge di bilancio voluta da Donald Trump. Con un tweet al veleno, Elon Musk ha riacceso la miccia di uno scontro che sembrava sopito. “L’ultima bozza di legge del Senato distruggerĂ milioni di posti di lavoro in America e causerĂ un immenso danno strategico al nostro Paese” ha scritto il miliardario sudafricano. The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country! Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it