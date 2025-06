Musk ritorna all’attacco sulla legge di Bilancio di Trump | Distruggerà milioni di posti di lavoro

Elon Musk torna a scagliarsi contro la legge di bilancio di Trump, definendola "folle e distruttiva" per l'economia americana. Il magnate non risparmia critiche, avvertendo che potrebbe annientare milioni di posti di lavoro e compromettere il futuro strategico del Paese. Riuscirà questa disputa politica a riaccendere le tensioni tra i due protagonisti? La sfida è aperta e le ripercussioni potrebbero essere più profonde di quanto si immagini.

Sembrava finito. Ma lo scontro tra Donald Trump e l’ex buddy boy si potrebbe riaccendere. Elon Musk infatti torna ad attaccare con veemenza la legge di Bilancio, battezzato il Big beautiful bill dal presidente Usa. “L’ultima bozza di legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un danno strategico immenso al nostro Paese! È assolutamente folle e distruttivo. Concede sussidi alle industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro” scrive su X l’imprenditore tornando a criticare il pacchetto di spesa voluto dal tycoon. Il patron di Tesla, X e SpaceX ha ribadito sabato la sua avversione per il vasto disegno di legge sui tagli alle tasse e alle spese, sostenendo che la legislazione che i senatori repubblicani (anche se non tutti apprezzano la legge, ndr) si stanno affannando ad approvare ucciderebbe i posti di lavoro e impantanerebbe le industrie nascenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musk ritorna all’attacco sulla legge di Bilancio di Trump: “Distruggerà milioni di posti di lavoro”

