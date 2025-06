Musk attacca il piano fiscale di Trump | Distruggerà milioni di posti di lavoro è un suicidio politico per i Repubblicani

Elon Musk non si ferma e lancia un duro attacco al piano fiscale di Trump, avvertendo che potrebbe eliminare 224 milioni di posti di lavoro e rappresentare un suicidio politico per i Repubblicani. Le sue parole scuotono il panorama politico ed economico, sottolineando i rischi di una legislazione che rischia di mettere in ginocchio le industrie in rapida espansione. È una chiamata all’attenzione: le decisioni di oggi plasmeranno il futuro del mercato del lavoro.

Il patron di Tesla Elon Musk ha ribadito nuovamente il suo disappunto per il disegno di legge del presidente americano Donald Trump sui tagli fiscali, sostenendo che la legislazione che i senatori repubblicani si stanno affrettando a far approvare "ucciderebbe posti di lavoro e impantanerebbe le industrie in crescita". "L'ultima bozza di legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Musk attacca il piano fiscale di Trump: “Distruggerà milioni di posti di lavoro, è un suicidio politico per i Repubblicani”

