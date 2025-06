Musica per tutti con BAM Festival Eventi gratuiti a Borgo a Mozzano

Quando dici Borgo a Mozzano, pensi a tradizione, bellezza e un’estate all’insegna della musica e del divertimento. Dal 4 al 27 luglio, il BAM Festival torna con la sua 41ª edizione, offrendo concerti gratuiti ogni sera al campo sportivo Remo Garibaldi. Un’occasione imperdibile per vivere momenti indimenticabili in compagnia di buona musica, per tutte le età e senza spendere un euro. Non mancare!

Dal 4 al 27 luglio, tutte le sere, concerti a ingresso gratuito e divertimento per tutte le età al campo sportivo Remo Garibaldi: torna l’estate, torna BAM Festival. La 41esima edizione è stata presentata dal sindaco Patrizio Andreuccetti e da Fabio Belli, direttore artistico dell’evento. BAM Festival è organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano e da Borgo Servizi. "Quando dici Borgo a Mozzano - commenta Andreuccetti - dici, tra le tante altre iniziative ormai consolidate, anche BAM Festival. Restare per quarant’anni nel cuore delle persone non è facile, ma questo evento ogni anno riesce a stupire per la vivacità del programma che riesce a presentare". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica per tutti con BAM Festival. Eventi gratuiti a Borgo a Mozzano

