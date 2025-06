Musica in lutto se ne va una voce straordinaria | per lei successi e dolori

Il mondo della musica e del cinema piange la perdita di una voce straordinaria, capace di toccare il cuore con un solo sussurro. A 57 anni, questa artista ha lasciato un segno indelebile, tra successi memorabili e dolori profondi. La sua scomparsa, avvenuta a Los Angeles, ha lasciato un vuoto incolmabile, lasciando il pubblico e i colleghi senza parole. La sua voce rimarrà per sempre un’icona di emozioni intense e momenti indimenticabili.

È morta a 57 anni una delle voci più struggenti del cinema contemporaneo, capace di lasciare il segno con una sola interpretazione. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di un’artista la cui voce ha regalato al grande schermo un momento indimenticabile. La notizia della sua morte, avvenuta il 23 giugno nella sua casa di Los Angeles, è stata resa pubblica solo diversi giorni dopo. Le cause del decesso non sono state rese note, lasciando un velo di mistero su un addio che arriva in punta di piedi. Il momento che più di ogni altro ha consegnato il suo nome alla memoria collettiva è legato al film Mulholland Drive, capolavoro visionario di David Lynch. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

