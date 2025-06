Musica e divertimento per il Lotti Una speciale cena alla Bellaria | I fondi andranno a pediatria

insieme, sostenendo una causa importante. Venite a vivere una serata all'insegna della musica e del buon umore, dove ogni nota suonata contribuirà a migliorare le cure pediatriche del nostro ospedale. Non mancate: il vostro entusiasmo può fare la differenza e regalare un sorriso ai piccoli pazienti di Pontedera.

PONTEDERA Una serata di musica e divertimento per raccogliere fondi a favore del reparto di pediatria dell’ ospedale di Pontedera Felice Lotti. L’idea è del vulcanico David Beltrami, collaboratore della G.S Bellaria, e curatore di molti eventi, soprattutto legati alla solidarietà. "Tutto è nato parlando con Ilaria Frescina alla Bellaria — racconta David — della sua passione per il karaoke, così abbiamo ideato una serata di divertimento per stare insieme e sostenere il lavoro di chi quotidianamente è impegnato con i bambini. Sarà un evento aperto a tutti. Protagonisti saranno proprio i bambini. C’è sempre grande attenzione ai temi solidali alla Bellaria, lo dimostra il fatto che qualcuno ha già devoluto la propria quota in beneficienza, sapendo di non poter essere alla cena". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e divertimento per il Lotti. Una speciale cena alla Bellaria: "I fondi andranno a pediatria"

