Musetti | Ho fatto di tutto per esserci e non temo ricadute Voglio godermi Wimbledon

Musetti è pronto a mettere in campo tutta la sua determinazione per conquistare Wimbledon, nonostante le sfide e gli ostacoli affrontati. Dopo un lungo stop, l’azzurro si prepara ad affrontare il primo turno contro Basilashvili, consapevole di un debutto impegnativo sull’erba. Con un atteggiamento umile e concentrato, dice: “Non ho aspettative, voglio solo giocarmela”. La sua grinta è la vera sorpresa di questo torneo.

Dopo lo stop, l'azzurro esordirà martedì contro il georgiano Basilashvili: "Primo turno difficile, sarà la mia prima partita sull'erba. Non ho aspettative, voglio solo giocarmela". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti: "Ho fatto di tutto per esserci e non temo ricadute. Voglio godermi Wimbledon"

