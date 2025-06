Muore uomo a 40 anni | inghiottito dalla corrente mentre fa il bagno

Una tragica fatalità scuote il fiume Adda nel pomeriggio di sabato 28 giugno: un uomo di soli 40 anni ha perso la vita inghiottito dalla corrente durante un bagno per rinfrescarsi. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio e si sono protratte lunghe ore di ricerche, culminate con il triste ritrovamento senza vita da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano. Una drammatica testimonianza dei pericoli improvvisi della natura, che ci ricorda di rispettare sempre i segnali di sicurezza.

Tragedia nel fiume Adda, sabato 28 giugno nel pomeriggio. Un uomo di 40 anni è morto dopo essere finito sott'acqua mentre faceva un bagno per rinfrescarsi. Le ricerche sono proseguite per molte ore e, alla fine, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano lo hanno recuperato senza vita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

