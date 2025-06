Muore dissanguato davanti casa del fratello | fissati i funerali di Antonio Altilia

Tragedia scuote Isola del Liri: Antonio Altilia, conosciuto come “Tony”, perde la vita in modo drammatico davanti a casa del fratello. Dopo un’autopsia approfondita al Santa Scolastica di Cassino, la salma è stata restituita alla famiglia in attesa dei funerali, fissati per lunedì. Un momento di lutto che coinvolge tutta la comunità, pronta a rendere omaggio a un uomo amato e stimato.

Muore dissanguato davanti casa del fratello, lunedì i funerali di Antonio Altilia. La salma di “Tony” è stata restituita alla famiglia dopo l’autopsia eseguita nelle scorse ore al Santa Scolastica di Cassino. I funerali dell'uomo di 40 anni residente a Isola del Liri si terranno nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: funerali - muore - dissanguato - davanti

Muore sul balcone di casa: nonno Alberto aveva 91 anni. Immediati i soccorsi ma il suo cuore si era ormai fermato. I funerali domani a Frosinone - Un dramma familiare ha scosso Frosinone il 12 maggio 2025, quando il corpo senza vita di nonno Alberto Miccoli, 91 anni, è stato trovato sul balcone della sua abitazione in via Po.

Morto dissanguato, fissati i funerali di Antonio Altilia; Antonio Altilia, fissati i funerali dell'uomo trovato morto dissanguato ad Arpino; Morto dissanguato, domani i funerali di Tony Altila.

Antonio Altilia, fissati i funerali dell'uomo trovato morto dissanguato ad Arpino - Si svolgeranno lunedì 30 giugno alle ore 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire a Isola del Liri i funerali di Antonio Altilia, l'uomo di 42 anni trovato ... Come scrive ilmessaggero.it

Morto dissanguato, fissati i funerali di Antonio Altilia - Ieri sera è stata effettuata l’autopsia sul corpo del quarantaduenne e questa mattina è stato ... Si legge su ciociariaoggi.it