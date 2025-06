Municipio Centro Ovest nominata la nuova giunta | assessori e deleghe

Municipio Centro Ovest: Michele Colnaghi trionfa alle ultime elezioni e rinnova la sua squadra di governo. Con un ampio consenso, il presidente confermato della coalizione progressista ha nominato i nuovi assessori, assegnando deleghe strategiche per lo sviluppo del territorio. Le scelte mirano a rafforzare l’impegno civico e a promuovere progetti innovativi. Municipi, Colnaghi trionfa nel Centro Ovest: "Premiate le...

Alle ultime elezioni municipali Michele Colnaghi (coalizione progressista) è stato confermato presidente con un ampio consenso. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha nominato la nuova giunta, assegnando le deleghe ai nuovi assessori.

