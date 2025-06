Multe incassato un milione di euro È il dato più alto delle Marche | Ora riscossione più efficiente

Nel 2024, Macerata ha incassato oltre un milione di euro dalle multe stradali, con un aumento significativo delle riscossioni grazie a un sistema più efficiente. Nonostante il numero di sanzioni sia rimasto stabile rispetto al 2023, i proventi hanno raggiunto cifre record, attestando l’efficacia delle misure adottate. Come ha sottolineato l’assessore Paolo Renna, l’obiettivo ora è continuare su questa strada, garantendo sicurezza e rispetto delle regole.

Il totale dei proventi delle violazioni al codice della strada a Macerata, nel 2024, ammonta a 1.019.097 euro, di cui 3.800 euro con autovelox e telelaser. Il Comune, in base ai dati del ministero dell'Interno, ha quindi incassato oltre un milione dalle multe stradali. "Non abbiamo fatto più sanzioni – esordisce l'assessore Paolo Renna – rispetto al 2023. Ma abbiamo efficientato la riscossione da parte degli uffici. Da un paio d'anni (nell'ultimo anno proprio a regime), insieme all'assessorato ai tributi di Marco Caldarelli, stiamo recuperando i crediti non pagati, servizio prima affidato a un'agenzia esterna.

