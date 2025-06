Moviola PSG-Inter Miami l’episodio chiave del match

Nel confronto tra PSG e Inter Miami valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, l'episodio chiave della moviola ha suscitato grande discussione. L’arbitro Sampaio (BRA) si è trovato a dover prendere decisioni decisivi, con un episodio nel primo tempo al minuto 10 che ha catturato l’attenzione di tifosi e commentatori. Scopriamo insieme i dettagli di questa svolta cruciale.

Moviola PSG-Inter Miami, l'episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Arbitro Sampaio (BRA) L'EPISODIO CHIAVE PRIMO TEMPO Al 10? il primo piccolo caso è un blocco con manata in .

