Movida sotto osservazione a Ponza | un uomo perquisito e trovato con le dosi di cocaina

Ponza si trasforma sotto i riflettori: i controlli serrati dei carabinieri, rafforzati dai cani antidroga, hanno portato alla scoperta di un uomo in possesso di dosi di cocaina. La movida dell’isola sotto osservazione per garantire sicurezza e tranquillità a residenti e visitatori. Un intervento deciso che dimostra come la prevenzione sia la prima linea contro ogni forma di illegalità . La lotta allo spaccio continua senza sosta, per un’estate all’insegna del divertimento responsabile.

Controlli serrati sulla movida di Ponza. I carabinieri della stazione dell'isola, insieme ai militari del nucleo cinofili di Ponte Galeria, con il battello in dotazione all'Arma, hanno eseguito un nuovo servizio straordinario di controllo sulla costa finalizzato alla prevenzione della criminalità . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

