Movida sicura controlli interforze per 10 minimarket e antidroga | sanzioni e denunce

La movida catanese si è vissuta all'insegna della sicurezza, grazie ai capillari controlli interforze disposti dal questore. Questa strategia, volta a tutelare cittadini e visitatori, ha portato a sanzioni e denunce nei confronti di 10 minimarket e attività di contrasto alla droga. Un impegno che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine sia fondamentale per garantire un divertimento responsabile e senza rischi.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it