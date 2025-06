Movida e sicurezza buttafuori ferito al Dolce Vita

Una serata di movida si è trasformata in un grave episodio di violenza davanti al Dolce Vita, quando un buttafuori è stato ferito da un colpo di arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri di Salerno sono in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. La sicurezza nei locali notturni resta sotto scrutinio, evidenziando l’urgenza di misure più efficaci per garantire divertimento senza rischi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri della compagnia di Salerno ad indagare per comprendere cosa è accaduto alle prime luci dell’alba di oggi davanti alla discoteca Dolce Vita, situata sulla litoranea tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Per cause ancora non note un uomo sarebbe stato ferito da un colpo di arma da fuoco ad una spalla. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe stata una lite al termine della quale l’uomo, forse un buttafuori del locale che si occupava della sicurezza all’ingresso della discoteca, è stato raggiunto da un colpo, ma le sue condizioni non sono gravi. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida e sicurezza, buttafuori ferito al Dolce Vita

In questa notizia si parla di: ferito - dolce - vita - movida

ACIREALE. TENSIONE IN PIAZZA DUOMO, FERITO UN RAGAZZO STRANIERO Attimi di tensione stasera intorno alle 20 in Piazza Duomo ad Acireale, dove una lite tra un anziano e un gruppo di giovani ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del pe Vai su Facebook

Movida e sicurezza, buttafuori ferito al Dolce Vita; Bari, calci, pugni e bottigliate N’dèrre a la Lanze: fermata rissa tra 2 donne; Studente ferito ai Murazzi, i genitori: «Mauro resterà paralizzato a vita».

Movida violenta a Chieti, tunisino aggredito e ferito - Il Messaggero - Un giovane che ha riportato una ferita, per fortuna leggera, è la vittima dell’ennesima notte turbolenta della movida teatina, lo scenario, ancora una volta, le aree adiacenti alla ... Scrive ilmessaggero.it

Movida con rissa, ragazzo ferito con il cacciavite - Il Messaggero - Movida con rissa, ragazzo ferito con il cacciavite. Segnala ilmessaggero.it