Motonautica | a Brindisi in corso le qualifiche F2 della Adriatic Cup

Motonautica a Brindisi: in corso le qualifiche F2 della Adriatic Cup, con venti imbarcazioni pronte a sfidarsi per conquistare la miglior posizione in griglia. Le prove, influenzate dalle condizioni meteo imprevedibili, rendono ancora più emozionante questa fase di qualifica. Chi dominerà le acque e otterrà il miglior tempo? La risposta si scoprirà nel gran finale di questa entusiasmante competizione.

BRINDISI - Sono in corso, a Brindisi, le qualifiche di F2 di Adriatic Cup. Venti le imbarcazioni che si stanno sfidando nelle prove cronometrate al termine delle quali sarà definita la griglia di partenza del gran premio. A causa delle condizioni meteo, invece delle tre prove cronometrate come. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

