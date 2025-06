MotoGpAssen | vince MMarquezBagnaia 3°

Tra emozioni e colpi di scena, il Gran Premio di Assen ha regalato una corsa mozzafiato: Marc Marquez conquista il suo 94° successo, avvicinandosi sempre più al sogno mondiale, mentre Bagnaia si distingue con un ottimo terzo posto. La sfida tra i campioni si infiamma, lasciando gli appassionati inchiodati alla pista. È solo l'inizio di una stagione che promette altri sorprese e battaglie epiche.

14.57 Sabato la vittoria nella Sprint,domenica il trionfo "all'università" di Assen Vola verso il titolo mondiale Marc Marquez (94° successo in carriera) con la sua Ducati, sfruttando anche la caduta del fratello-rivale Alex al quinto giro dopo una toccata con Acosta. Bagnaia parte forte,va in testa ma dura poco,passato da M.Marquez e da un super Bezzecchi,che chiude secondo vicinissimo allo spagnolo. Per Pecco, comunque, un buon terzo posto. Prossima gara il 13 luglio in Germania, sulla pista del Sachsenring. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

