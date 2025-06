MotoGP pagelle GP Olanda 2025 | Bezzecchi porta l’Aprilia oltre i limiti Bagnaia in lieve crescita

Il Gran Premio d'Olanda 2025 si è rivelato un evento ricco di emozioni e sorprese, con protagonisti che hanno lasciato il segno nella storia della MotoGP. Bezzecchi, con la sua Aprilia, porta un tocco di audacia oltre i limiti, mentre Bagnaia mostra una lieve crescita promettente. Marc Marquez continua a stupire, consolidando il suo dominio e avvicinandosi a record leggendari. Ecco le pagelle di un weekend indimenticabile, dove ogni pilota ha scritto il proprio capitolo.

PAGELLE GP OLANDA 2025 MOTOGP. Marc Marquez 10: terza doppietta consecutiva dopo Aragon e Mugello, su una pista che non esalta il suo stile di guida. Quest’anno però la sua superiorità disarmante in sella alla Ducati GP25 gli consente di vincere anche su terreni sfavorevoli, agganciando il mito Giacomo Agostini a quota 68 successi nella classe regina e ipotecando il nono titolo mondiale della carriera, con la caduta e l’infortunio di suo fratello Alex. Marco Bezzecchi 9: forse il miglior weekend da quando è approdato in Aprilia (a Silverstone trionfò in rimonta ed in circostanze particolari). 🔗 Leggi su Oasport.it