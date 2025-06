MotoGP Olanda | Marquez vince ancora e raggiunge Agostini Bezzecchi e Bagnaia sul podio La classifica del mondiale

Ad Assen, la MotoGP torna a parlare catalano: Marc Marquez conquista un'altra vittoria, raggiungendo il leggendario Agostini e lasciando il pubblico senza fiato. Sul podio, l'Italia si distingue con Bezzecchi e Bagnaia, mentre il mondiale si infiamma. Ma l'emozione non finisce qui: il colpo di scena di Alex Marquez mette in apprensione gli appassionati. La battaglia per il titolo è più combattuta che mai, e il campionato promette ancora sorprese.

Assen 29 giugno 2025 - Non ce n'è per nessuno: la MotoGP si deve inchinare anche ad Assen a Marc Marquez. Gara magistrale del catalano e successo che eguaglia quelli di Agostini in classe regina. Alle sue spalle però c'è tanta Italia con Bezzecchi secondo su Aprilia e Bagnaia terzo. Grande colpo mondiale però per Alex Marquez: il fratello di Marc cade e si frattura la mano, prossimi GP a rischio. Paura anche in Moto3 per Lunetta, trasportato in ospedale a gara conclusa. La gara. Grande partenza da parte di Pecco Bagnaia, subito reattivo allo scatto dalla griglia e primo alla staccata di Curva 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGP Olanda: Marquez vince ancora e raggiunge Agostini. Bezzecchi e Bagnaia sul podio. La classifica del mondiale

