MotoGp Olanda Marc Marquez conquista Assen | Bazzecchi secondo e Bagnaia terzo

Una giornata emozionante a Assen, dove la battaglia sul circuito olandese ha regalato colpi di scena e adrenalina pura. Dopo un avvio promettente con Bagnaia in testa, la gara si infiamma quando Marc Marquez e Marco Bezzecchi prendono il comando, lasciando il pubblico senza fiato. La corsa si decide negli ultimi giri, consolidando il trionfo di Marquez e lasciando tutti a parlare di questa memorabile sfida.

I primi giri del MotoGp d'Olanda, partito alle 14 in punto come prestabilito, hanno visto un Bagnaia dominare il circuito seguito dai fratelli Marquez. Dopo pochi giri la sua Ducati non si mostra abbastanza performante e Marc Marquez e Marco Bezzecchi si infilano, dominando il resto della gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - MotoGp Olanda, Marc Marquez conquista Assen: Bazzecchi secondo e Bagnaia terzo

In questa notizia si parla di: marquez - motogp - olanda - marc

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

GP Olanda Marc Marquez vince il GP Olanda a Assen: #Bezzecchi 2° davanti a Bagnaia #MotoGP #MGP #Motomondiale #DutchGP #Assen #Quartararo #Yamaha #Ducati #FabioQuartararo #Marquez #Bagnaia #motogp25 #theonetv7 Seguteci su Vai su X

Marc Marquez ha vinto il Gp d'Olanda, decima prova del mondiale MotoGp Vai su Facebook

MotoGp d’Olanda, Marc Marquez ‘suona’ la sua nona sinfonia Sprint; Motogp Olanda, Marc Marquez: 'Qui temo mio fratello e Pecco'; MotoGP, GP Olanda 2025: diretta live gara.

MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo Gp Assen: Marc Marquez 110 e lode, capolavoro Bezzecchi, orgoglio Bagnaia - Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp d'Olanda ad Assen vinto da Marc Marquez su Bezzecchi e Bagnaia con Alex Marquez vittima di una brutta caduta e frattura ... sport.virgilio.it scrive

MotoGP d’Olanda: dominio Marc Marquez davanti a Bezzecchi e Bagnaia - Lo spagnolo vince il Gp d'Olanda, decima prova del mondiale MotoGp dopo aver dominato tutta la gara. Lo riporta msn.com