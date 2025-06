MotoGP oggi Quartararo in pole per la gara del GP Olanda a Assen | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Preparati a vivere un emozionante weekend di MotoGP! Oggi, sul circuito di Assen, Quartararo conquista la pole position e guida la griglia di partenza per il GP d'Olanda 2025. La gara, in programma alle 14:00, sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, offrendo aggiornamenti in tempo reale e giro per giro. Resta con noi per non perdere neanche un momento di questa spettacolare corsa!

La diretta della gara del GP d'Olanda della MotoGP 2025: piloti in pista alle 14:00. Quartararo in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez il più veloce nelle prequalifiche, secondo Quartararo. Bagnaia rincorre Marc - Segui in diretta il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con aggiornamenti su prequalifiche, i tempi di Marquez, Quartararo e Bagnaia.

MotoGP TT Circuit Assen I FRATELLI POI BEZ Il poleman Fabio Quartararo ha tentato ad inizio gara di arginare lo strapotere dei Marquez, ma poi ha dovuto desistere fino a finire la gara nella ghiaia. Vittoria di forza del leader del mondiale Marc Marquez segu

POOOOOOOLEEEEEEE POSITION!!!!! Uno spettacolare Quartararo si prende una magnifica Pole Position ad Assen davanti a Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Marc Marquez. La pole Position è una questione tra Marc e Fabio, 6-4 il bilancio dopo 10 GP. Sarà

MotoGP, GP Olanda: qualifiche e pole in diretta live; Gp di Assen di Motogp, Quartararo conquista la pole position. Bagnaia secondo parte in prima fila; MotoGP Olanda, Marc Marquez vince la gara sprint al Assen: secondo suo fratello Alex, Bagnaia solo quinto.

MotoGP 2025. GP dei Paesi Bassi ad Assen. Pole di Fabio Quartararo! Poi Pecco Bagnaia e i due Marquez [RISULTATI]

Motogp, Gp Olanda: Marquez domina la Sprint, Quartararo in pole. Dove vedere la gara - Fabio Quartararo aveva lasciato il segno nelle prove libere di venerdì, confermandosi il più rapido e aggiudicandosi la quarta pole position stagionale sul circuito di Assen , decima tappa del campion ...