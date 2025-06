MotoGP oggi in tv GP Olanda 2025 | orari warm-up e gara streaming programma Sky e TV8

Oggi, domenica 29 giugno, il GP d’Olanda a Assen accende il weekend del Mondiale 2025 di MotoGP. Tra emozioni, sfide e sorprese, i protagonisti si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente stagione. Scopri gli orari di warm-up e gara, le info streaming e il programma su Sky e TV8, per non perdere neanche un attimo di questa spettacolare corsa. La battaglia è pronta: chi trionferà?

Oggi, domenica 29 giugno, andrà in scena il GP d’Olanda, decimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Assen assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno, come fatto già in precedenza. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Marc a precedere come da copione Alex al termine. Grande delusione per Francesco Bagnaia in top-class, che sperava di recitare un ruolo da protagonista, dopo le prove libere e le qualifiche. Nella gara di 13 giri di ieri le cose sono andate diversamente e Pecco si è dovuto accontentare di un anonimo quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it