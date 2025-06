MotoGP Marquez può riprendersi Assen dopo 7 anni Bagnaia e Bezzecchi possono impedirglielo?

Motogp Assen: un ritorno atteso dopo sette anni, con Marc Marquez pronto a riscrivere la sua storia. Dopo una Sprint sorprendente e ricca di incognite, il sogno di rivedere il campione spagnolo in vetta si fa più vivo che mai. Con Bagnaia e Bezzecchi pronti a ostacolare il suo cammino, domenica promette battaglia e sorprese. L’olandese circuito sarà teatro di emozioni incredibili: chi si impadronirà della gloria? Resta da scoprire, ma una cosa è certa...

Domenica con tante incognite, quella di Assen, perché la Sprint disputata ieri in Olanda non ha rispettato le aspettative. “Ma come? Primo Marc Marquez e secondo il fratello Alex! È la solfa del 2025! Che noia e che barba, che barba e che noia!” potrà esclamare qualcuno. In effetti l’esito della gara dimezzata è stato quello più comune nella stagione corrente, ma le premesse erano ben diverse dalle solite. El Trueno de Cervera arrivava un venerdì difficile e da una qualifica che lo aveva relegato in seconda fila. Ha realizzato un’autentica prova di forza, guadagnando altri 3 punti sull’ hermano menor e rifilandone altri 7 a Francesco Bagnaia, che viceversa era apparso brillante e in grado di infastidire l’ingombrante compagno di box. 🔗 Leggi su Oasport.it