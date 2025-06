MotoGP Marco Bezzecchi | Ho provato a mettere pressione a Marquez ma è stato perfetto

dimostrato tutta la sua determinazione e abilità, sfoderando una prova di carattere e talento che lo conferma tra i protagonisti assoluti del campionato. Con questo secondo posto, Marco Bezzecchi rafforza la sua posizione in classifica e si prepara a affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e motivazione.

Termina con un secondo posto il weekend, importantissimo, di Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia ha confermato quanto di buono visto già nella Sprint, conquistando il piazzamento d'onore nella gara lunga del GP d'Olanda, decimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena quest'oggi sul tracciato di Assen. Davvero una prestazione di pregevole caratura quella del romagnolo, il quale nonostante degli evidenti problemi di stabilità ha provato fino all'ultimo di insidiare il solito Marc Marquez, ovviamente vincitore della gara. Sul podio anche Francesco Bagnaia, il quale non è potuto materialmente andare oltre al gradino più basso.

