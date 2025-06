MotoGp Marc Marquez vince in Olanda e gela il fratello Alex | La mano rotta? Le corse

Pecco, con determinazione e cuore, ha tentato il tutto per tutto, ma è stato Marc Marquez a conquistare il trionfo in Olanda, lasciando tutti senza parole. Questa vittoria non solo cementa il suo ruolo di protagonista indiscusso, ma anche di una sfida avvincente e ricca di suspense. La battaglia sul circuito di Assen ha regalato emozioni indescrivibili, consolidando ancora di più il suo status di leggenda delle corse.

Da dominatore o di un soffio. Ma a vincere è sempre lui, Marc Marquez. Nel MotoGp d'Olanda, sul circuito di Assen, lo spagnolo della Ducati - che partiva dal quarto posto in griglia - si è preso in pochi giri la testa della corsa e ha resistito fino alla fine al doppio assalto italiano portato da Marco Bezzecchi e da Bagnaia. E' stato soprattutto il pilota dell'Aprilia a dare filo da torcere al leader del Mondiale fino all'ultimo giro. Pecco, con l'altra Ducati ufficiale, ha chiuso terzo. Per Marc Marquez 68esima vittoria nella classe regina delle due ruote, raggiunto Giacomo Agostini. Brutta giornata invece per il fratello Alex: caduto nei primi giri ha riportato l a frattura della mano sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez vince in Olanda e gela il fratello Alex: "La mano rotta? Le corse..."

In questa notizia si parla di: motogp - marc - marquez - olanda

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

MotoGp, Bagnaia terzo ad Assen: in Olanda vince ancora Marc Marquez https://ift.tt/pdRsnx6 Vai su X

Marc Marquez vince anche la gara lunga del GP d’Olanda e allunga in vetta alla classifica della MotoGP 2025 sfruttando la caduta (con infortunio) del fratello Alex. Splendido 2° Bezzecchi con l’Aprilia: 3° Pecco Bagnaia protagonista di un passaggio a vuoto a Vai su Facebook

Motogp Olanda, Marc Marquez: 'Qui temo mio fratello e Pecco'; MotoGp, Bagnaia terzo ad Assen: in Olanda vince ancora Marc Marquez; MotoGP GP Olanda, Bagnaia surclassato da Marquez: le pagelle dei piloti.

MotoGP d’Olanda: dominio Marc Marquez davanti a Bezzecchi e Bagnaia - Lo spagnolo vince il Gp d'Olanda, decima prova del mondiale MotoGp dopo aver dominato tutta la gara. Riporta msn.com

MotoGP, ad Assen è ancora Marquez show: Marc domina, poi Bezzecchi e Bagnaia. Cade Alex - Il leader della classifica si difende contro il pilota Aprilia. Secondo gazzetta.it