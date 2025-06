MotoGp | Marc Marquez vince ad Assen terzo Bagnaia

Sul circuito di Assen, il GP d’Olanda ha regalato emozioni e sorprese: Marc Marquez conquista una vittoria sfavillante, consolidando la sua leadership mondiale. Con Bezzecchi e Bagnaia sul podio, la corsa si infiamma e le dinamiche di campionato si fanno ancora più avvincenti. Un week-end ricco di colpi di scena, che mette in evidenza il talento e la passione che rendono la MotoGP uno spettacolo unico al mondo.

Marc Marquez ha vinto il Gp d’Olanda, decima prova del mondiale MotoGp. Sul circuito di Assen, lo spagnolo leader della classifica ha preceduto Marco Bezzecchi, con l’Aprilia e e Francesco Bagnaia, terzo in sella all’altra Ducati ufficiale. Giù dal podio è rimasto Pedro Acosta (Ktm) E' caduto al sesto giro Alex Marquez (Ducati-Gresini) e avrebbe riportato una frattura ad una mano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGp: Marc Marquez vince ad Assen, terzo Bagnaia

